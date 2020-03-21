الأمن الألماني يحذر من النصابين المستغلين لأزمة كورونا

حذر مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا المواطنين من النصابين الذين يحاولون الاستفادة من أزمة كورونا مستغلين مخاوف الناس من العدوى.

وفي تصريحات لصحيفة "براونشفايجر تسايتونج" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، قالت كاترين جلاديتس، المتحدثة باسم المكتب، إن النصابين يلعبون على مخاوف الناس "وبالطبع فإن أزمة كورونا تسببت في أكبر قدر من القلق، والنصابون مبدعون".

وأوضحت جلاديتس أن المكتب يراقب متجرا مزيفا على الإنترنت يزعم أنه يبيع أقنعة واقية (كمامات)، مضيفة أن "الاتصالات مع مزود الخدمة لم تكلل بالنجاح حتى الآن".

كما حذرت جلاديتس، من التعرض لأفراد ينتحلون صفة أفراد شرطة "حيث يدعي مجرمون أنهم من الشرطة أو من الاستخبارات، ويطلبون من الناس تقديم عينة وإلا سيتم وضعهم في الحجر الصحي".

ونوهت جلاديتس إلى أن أفراد الشرطة وموظفي مكاتب الصحة الحقيقيين يبرزون هوياتهم.

وكان المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في حالات الكوارث، حذر بالفعل من النصابين الذين يرتدون بزات حماية وكمامات ويحاولون الدخول إلى المنازل والشقق.