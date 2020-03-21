رابطة الدوري الأمريكي للسلة تدرس استقطاع جزء من رواتب اللاعبين

أفادت تقارير صحيفة أن رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين تخطط لدفع رواتب اللاعبين كاملة في الأول من أبريل المقبل، ولكن ربما تقوم بالبدء باستقطاع جزء رواتب اللاعبين بداية من 15 أبريل المقبل في محاولة للتعافي من الخسائر المالية بسبب إيقاف الوسم، وذلك وفقا لتقارير شبكة "إي.أس.بي.أن".

مع الإشارة إلى أن رابطة الدوري أرسلت ملاحظات للأندية أمس الجمعة، ذكرت وسائل الإعلام أن الرابطة ربما تبدأ بحجب الرواتب بناء على بند "القوة القاهرة" في اتفاقها مع اللاعبين.

وأشارت الملاحظات إلى أن الرابطة ستبلغ اللاعبين قبل 15 أبريل المقبل، وهو اليوم الذي كان يفترض فيه نهاية الموسم الاعتيادي.

وتسبب تفشي وباء فيروس كورونا في جميع أنجاء العالم لتعليق العديد من المنافسات الرياضية، بما في ذلك دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي تم إيقافه يوم 13 مارس بعدما تأكدت إصابة أحد لاعبي يوتا جاز.

ووفقا لشروط الاتفاق الجماعي، بإمكان الرابطة أن تحجب نسبة مئوية من الرواتب في حال حدوث كارثة، تستوجب إيقاف المباريات، خاصة في حالة حدوث وباء.

وحتى الآن، من المستحيل معرفة موعد محدد لاستئناف منافسات الدوري.