«كورونا» يخلي شوارع الجزائر وتشيلي من المتظاهرين

خلت شوارع العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، لأول مرة منذ عام من مظاهرات الحراك الشعبي على خلفية مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد، كما أفرغ الفيروس الطرقات في تشيلي من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واعتماد دستور جديد.

وللمرة الأولى منذ 57 أسبوعا غاب متظاهرو الحراك الشعبي عن شوارع العاصمة وكبرى المدن الجزائرية على خلفية مخاوف من تفشي فيروس كورونا، واقتصر المشهد في وسط العاصمة، على انتشار عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون بغالبيتهم الأقنعة الواقية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما خيم الصمت على الشوارع بدلا من الشعارات المناهضة للنظام، ولم تقطعه سوى توجيهات الوقاية من مخاطر الفيروس، الصادرة من مكبرات الصوت.

ويأتي ذلك بعدما نجحت حشود الحراك طيلة أكثر من عام، بالعاصمة والولايات، في تجاوز المصاعب التي كان يفرضها سوء الأحوال الجوية والعطل السنوية كما الصيام في شهر رمضان، فضلا عن المخاوف المتنامية في الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا.

وكانت السلطات الجزائرية قد منعت المسيرات والتجمعات على خلفية تفشي الفيروس في البلاد، إذ سجلت 90 إصابة مؤكدة به و10 وفيات، في قرار ترافق مع دعوات صدرت في الأيام الأخيرة من داخل الحراك وأطياف المعارضة السياسية من أجل تعليق التحركات موقتا.

وفي حدث غير مسبوق، كانت المساجد مغلقة أمام المصلين يوم الجمعة، وقد ختم المؤذنون دعوتهم إلى الصلاة بالقول "اقيموا الصلاة في منازلكم".

وفى أمريكا الجنوبية، أفرغ فيروس كورونا الطرقات في تشيلي من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع للمطالبة بإصلاحات اجتماعية واعتماد دستور جديد.

ولم يحضر سوى المئات إلى ساحة بلازا إيطاليا في سانتياجو، التي انطلقت منها الحركة الاحتجاجية، وباتت تعرف بأوساط المتظاهرين بـ"ساحة الكرامة". وقبل أسبوع فقط، امتلأت الساحة نفسها بخمسة آلاف محتج.

وفرقت قوات مكافحة الشغب سريعاً باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التظاهرة، في ظل منع الحكومة للتجمعات التي تضم أكثر من 50 شخصاً وإغلاق الحدود.

وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد والتي قتل فيها 31 شخصاً، لا يزال التوتر سائداً في البلاد.

وانطلقت الأزمة في 18 أكتوبر الماضى مع رفع سعر بطاقة المترو في العاصمة، لكنها تطورت بعد ذلك لتشعل الغضب العام من عدم المساواة العميقة في البلاد، وعدم اهتمام الطبقة السياسية بالمشاكل اليومية لغالبية سكان تشيلي البالغ عددهم 18 مليون نسمة.