وزير الصحة العراقي يدعو إلى حجر صحي منزلي لأسبوعين لكل من شارك في إحياء زيارة الإمام الكاظم

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دعا جعفر صادق علاوي، وزير الصحة العراقي ورئيس اللجنة المشرفة على مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم السبت، كافة العراقيين المشاركين في إحياء زيارة الإمام الكاظم، أحد أئمة الشيعة، بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم.

وقال علاوي في بيان صحفي: "ندعو كل من شارك في الزيارة الدينية الالتزام بالحجر الصحي المنزلي الطوعي لمدة أسبوعين ليتسنى للفرق الصحية متابعة حالتهم الصحية ولحماية عوائلهم و مناطقهم من احتمالية انتقال العدوى وتفشي الوباء".

وحث وزير الصحة العراقيين على "الالتزام بالحظر الشامل لحركة الأفراد ومنع التنقل والتجمعات وخاصة بعد انتهاء مراسيم الزيارة وعلى القيادات الأمنية تسهيل حركة الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية ".

وتجاوزت حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العراق حاجز 200 حالة، فضلا عن تسجيل 17 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 52 حالة.