أسوشيتد برس: الهنود فريسة سهلة لفيروس كورونا لنقص المياه النظيفة

لا يملك "ديرام راجبات" ثمن معقم اليدين ليحمي عائلته من كورونا ولكن العائلة تبحث عن ما هو أبسط لحماية نفسها ألا وهو الماء والصابون، لكن المشكلة أن حيهم السكني وسط العاصمة ديلهى يفتقر للمياه النظيفة.

ويقول راجبات لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن نوعية المياه لديهم كفيلة بالتسبب في المزيد من الأمراض وليس للحماية من مرض كورونا، مشيرا إلى بركة مياه كبيرة للصرف الصحي قرب الحي السكني.

وفي الوقت الذي يقول خبراء الصحة إن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وأسهل وسيلة لتجنب عدوى كورونا، تفتقر آلاف من المساكن العشوائية بالهند لأبسط احتياجاتها للماء النظيف إذا تواجد الماء من الأساس.

وذكرت الوكالة إن نحو 160 مليون هندي يفوق عددهم سكان روسيا لا يملكون حقهم في الحصول على مياه نظيفة مع العلم أن إجمالى عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة.

ويقول سمرات باساك مدير جمعية برنامج موارد المياه العمرانية بالهند، إنه "مع افتقار كثير من سكان الهند للمياه النظيفة وضعف المؤسسات الطبية هناك فمن المرجح أن يكون الوضع كارثيا".

وصرحت المنظمة الأممية "يونيسيف" الأسبوع الماضى بأن 20% من شعب الهند لا يملكون الماء والصابون بمنازلهم وبما أن عمل مسافات بين الناس مستحيلا في بلد ذات كثافة سكانية عالية كالهند فمن المتوقع خروج الأمر عن السيطرة بعد وقوع 147 إصابة بالكورونا و3 وفيات معظمها بين أشخاص قدموا من الخارج.

ويذكر أن الهند هي ثانى دولة من حيث المسارعة بإغلاق حدودها منذ انتشار كورونا ما يعطى بعض الأمل لتجنب الكارثة وكذلك طالبت الحكومة الهندية المواطنين بالتزام مسافة آمنة عن بعضهم وبالمواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون.

ويقول في كي مادهافان مدير منظمة المساعدات المائية الهندية إنه على الحكومة حل أزمة تلوث المياه سريعا وإلا ستحدث كارثة.

وأشارت أسوشيتد برس، إلى أن مئات الآلاف من الهنود يصطفون يوميا على السيارات الحكومية التي توزع المياه الشرب على الأهالى بينما تعاني المدارس والمستشفيات من نقص في المياه النظيفة.

ويغسل الأهالى يوميا صحونهم وملابسهم فى مياه الصرف الصحى التى لا يوجد غيرها.

وبحسب مركز نيدياج للدراسات الحكومي الهندي، يعاني 600 مليون هندى نقصا في المياه، كما يتسبب تلوث المياه سنويا في وفاة 200 مليون هندي من أمراض مختلفة من نوعية الكوليرا وما شابه.

ويقول الطبيب والباحث العالمي أنونت بان إن الهنود حينما افتقدوا المياه النظيفة استخدموا الماء غير الآمن.

وتقول الوكالة إن رفع الحكومة لأسعار الماء النظيف وعدم قدرة الفقراء على توفير مصاريفها، وراء افتقار سكان العاصمة دلهي للماء النظيف.

وصرح رئيس الوزراء الهندى نيراندرا مودي في أكثر من مناسبة، بقدرته على تحسين مشكلة المياه الهندية دون حدوث تقدم يذكر.

ويضيف مدير منظمة المساعدات المائية الهندية: "الماء حق أساسى لكل بشر ولا ينبغي أن يجد شخص حياته مهددة بخطر كورونا لمجرد إنه لا يجد الماء أبسط وأول خط دفاع أمام الفيروس".