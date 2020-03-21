 موريتانيا تغلق حدودها مع السنغال بدءا من اليوم بسبب «كورونا» - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2020 7:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

موريتانيا تغلق حدودها مع السنغال بدءا من اليوم بسبب «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 7:11 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 7:11 م

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، مساء اليوم السبت، عن إغلاق الحدود الموريتانية مع جمهورية السنغال بناء على اتفاق بين رئيسي البلدين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نقلًا عن وكالة الأنباء الموريتانية «وما»، أن سيتم العمل به ابتداء من يوم السبت 21 مارس 2020، مشيرة إلى حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين البلدين بشكل تام باستثناء شاحنات نقل البضائع.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك