أمريكا تبدي استعدادها لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستلزمات الطبية الصينية

أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزامها إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستلزمات الطبية الواردة من الصين، حيث أعربت السلطات الصحية والشركات الأمريكية عن حاجة ملحة لتوفير المزيد من الكمامات وأجهزة التهوية وغيرها من المعدات لمكافحة وباء كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ودعا روبرت لايتايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان مساء الجمعة، السكان والشركات والوكالات الحكومية لتقديم "تعليقات بشأن تعديلات أخرى محتملة من أجل إلغاء الرسوم المفروضة على منتجات رعاية طبية إضافية".

يشار إلى أن ترامب أطلق تحقيقا عام 2017 بشأن مزاعم حول سرقة الصين ملكية فكرية ونقل التكنولوجيا القسري. وقد أدى ذلك إلى حرب تجارية استمرت عامين تقريبا.