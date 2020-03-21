بنس وزوجته يخضعان لاختبار فيروس كورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم (السبت) إنه سيجري هو وزوجته فحص فيروس كورونا الجديد في وقت لاحق في اليوم نفسه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة فحص أحد موظفي مكتبه مؤخرا إيجابية للفيروس.