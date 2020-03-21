فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة وانتظام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية

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قررت إدارة الحركة بميناء الإسكندرية فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة بعد أن تقرر إغلاقهما لمدة 4 أيام، وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن بشكل آمن.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور - في بيان اليوم السبت - إن إدارات الميناء المختصة بدأت فورا السماح بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي ورسوها على الأرصفة طبقا لأولوية تراكيها.

بدوره، وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.