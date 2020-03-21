استطلاع: ارتفاع شعبية ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين لجهوده في احتواء كورونا



أظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، بسبب الاجراءات التي اتخذها لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا في فرنسا.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت أن الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة هاريس إنترآكتيف، ومقرها نيويورك - أظهر أن 51 في المئة من الفرنسيين لديهم ثقة في ماكرون .. وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق وهي الأعلى منذ يناير 2018.



وقال جان دانييل ليفي رئيس وحدة الاستطلاع السياسي في مذكرة مرفقة بالاستطلاع "من النادر رصد مثل هذا التغير .. آخر مرة حظي فيها رئيس دولة بمثل هذه الزيادة الملحوظة كانت أثناء هجمات يناير 2015".



وأُجري الاستطلاع بعدما فرض ماكرون الأسبوع الماضي قيودا صارمة على حركة التنقل بهدف الحد من تفشي كورونا، وكان ذلك في كلمة بثها التلفزيون وشاهدها رقم قياسي بلغ 35 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد سكان فرنسا.