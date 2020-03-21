ولاية نيويورك تسجل 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بكورونا

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم السبت، إن الولاية عززت إجراء الفحوصات ولديها الآن 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتقع معظم الحالات في مدينة نيويورك، وهي المنطقة الأكثر كثافة سكانية بالولاية. وتشهد ويستشستر، وهي أول بؤرة في الولاية، نجاح جهود وقف انتشار الفيروس فيها، وتقع تلك البلدة شمال مدينة نيويورك.

وذكر كومو إن نيويورك تجري الآن بفحوصات أكثر من أي ولاية أخرى في البلاد، ويقارب مستوى نصيب الفرد فيها مستواه في الصين وكوريا الجنوبية.

وتم تسجيل ما يقرب من 20 ألف حالة مؤكدة على مستوى أمريكا، إلى جانب 275 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.