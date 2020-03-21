نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تعتقل 17 أما فلسطينية في سجونها

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، إن إسرائيل تعتقل 17 أما من أصل 43 فلسطينية في سجونها.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية)، في بيان بمناسبة "يوم الأم" الذي يصادف اليوم، أن إدارة السجون الإسرائيلية تحرم بعض الأسيرات الأمهات من زيارة أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم.

وأشار البيان إلى أنهن يُعانين من أوضاع أكثر صعوبة مع الظرف الراهن المتعلق بالإجراءات الخاصة بفيروس (كورونا) المستجد، ومنها توقف زيارات العائلات وكذلك زيارات المحامين، فضلًا عن التخوفات الإضافية القائمة على مصيرهن ومصير كافة الأسرى.

في هذه الأثناء، جددت السلطة الفلسطينية اليوم مطالبتها إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى من خطر الإصابة بفيروس كورونا المتفشي في إسرائيل وعالميا.

وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه، في تويتر "طالبنا إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الشيخ: "أبلغناهم (الإسرائيليون) استعداد السلطة لتوفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحماية الأسرى".

وتعتقل إسرائيل أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجونها.