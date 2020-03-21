عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد إطلاق دعوات عبر مكبر الصوت في العاصمة اللبنانية بيروت؛ للبقاء في المنازل خوفًا من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وجاء نص الدعوة: «لأجلكم ولأجل من تحبون ندعوكم بكل أمانة ومسؤولية أخذ الأمر على محمل الجد، اللامبالاة خطر، الاختلاط خطر، عدم الوقاية خطر، تجنب الإصابة واجب، وعدم نقل العدوى مسؤولية، اعقلوا وتوكلوا ساعدوا أنفسكم تساعدوا أحباءكم والمجتمع، رجاء التزموا منازلكم».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.