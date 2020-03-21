تبادل إطلاق معتقلين بين فرنسا وإيران

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أعلنت كل من فرنسا وإيران عن تبادل عدد من السجناء لدى كل جانب من الجانبين.

وأفادت مصادر فرنسية بإطراق سراح عالم الاجتماع الفرنسي رولان مارشال وعودته إلى بلاده بعد اعتقال في إيران استمر تسعة أشهر ونصف الشهر.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت استنادا إلى دائرة المقربين من مارشال (64 عاما) إنه نقل إلى المستشفى العسكري في سان ماندي بباريس.

وقال قصرالإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن سعادته بإطلاق سراح مارشال.

وطالب ماكرون في بيان صدر عن قصر الإليزيه السلطات الإيرانية بأن تفرج عن زوجة مارشال أيضا التي تحمل جنسية فرنسية إيرانية مشتركة، وهي متخصصة في العلوم الإنسانية وتدعى فاريبا أديلخاه.

ألقت السلطات الإيرانية القبض على مارشال وزوجته داخل مطار طهران في يونيو 2019 بسبب ما زعم عن ترويجهما دعاية معادية للنظام.

وقالت مصادر إيرانية إنه تم إطلاق سراح مارشال في إطار تبادل للسجناء بين باريس وطهران.

وأضاف الجانب الإيراني أن فرنسا أطلقت في مقابل ذلك المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد من الحبس وهو معرض للتسليم إلى الولايات المتحدة.

وتتهمه الولايات المتحدة بنقل أدوات تقنية إلى إيران ما يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية ضد طهران.