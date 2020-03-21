وزير الصحة السوري: سوريا خالية من فيروس كورونا حتى اليوم

أكد وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي، اليوم السبت، أن سوريا خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولم تسجل أية إصابة حتى الآن.

وقال يازجي في تصريح صحفي اليوم: "جميع الاختبارات التي أجرتها مختبرات الصحة العامة حتى هذه اللحظة كانت سلبية ولم تسجل أي إصابة بالفيروس، وتم رفع الجاهزية والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا".

وأضاف وزير الصحة:"تم تخصيص مستشفى الزبداني الوطني كمركز للعزل مع طاقم طبي متكامل تعمل الوزارة أيضا على رفع جاهزية أماكن أخرى من أجل الحجر للسوريين القادمين من دول فيها إصابات ووضعهم فيها لمدة 14 يوما وأخذ العينات اللازمة لتحليلها بمخبر الوزارة والتدقيق بحالتهم للاطمئنان عليهم بشكل كامل ودوري.".

وأوضح يازجي :"أنه يتم التنسيق مع الوزارات الأخرى ليكون هناك تكامل تام لعملية التصدي لفيروس كورونا من خلال وضع ضوابط لبقاء المواطنين في المنازل لأن ذلك وقاية حقيقية من أجل عدم حصول أي إصابات أو انتشار لهذا المرض في أي مرحلة من المراحل".

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري أصدر تعميما للمحافظين يتضمن الطلب منهم اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.