أبطال الرياضة المصرية يساهمون في مكافحة كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة المصرية مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر فيه العديد من الأبطال في مختلف اللعبات.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة من ذلك الفيديو نشر المعلومات عبر الأبطال المصريين لحث الجميع على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المتفشي حاليًا في العالم.

وشارك في المقطع كلًا من حسن كامل، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، وآيه أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، وهداية ملاك، بطلة التايكوندو، وجيانا فاروق، بطلة الكاراتية، وعلي الصاوي، بطل الكاراتية، ومصطفى الجمل، بطل إطاحة المطرقة، ومحمد عامر، بطل سلاح السيف، وعلي زهران، بطل الجمباز.

وأتت الحملة تحت شعار :"إحنا أقوى من كورونا وكل الفيروسات.. بس لازم نلتزم بالتعليمات".