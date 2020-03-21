حملات على المحلات التجارية والمقاهي بمحافظتي الأقصر والغربية لمتابعة التزامهم بقرار الغلق

في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية من الساعة 7 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً حتى ‪31 مارس‬ الجاري ، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظتي الأقصر والغربية حملة على المحلات التجارية والمقاهي لمتابعة الالتزام بالقرار.



شارك في الحملة بمحافظة الأقصر كل من مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتور عماد أبو العزايم ، ونائب مدير الأمن اللواء عصام يس، ورئيس مدينة الأقصر أيمن الشريف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر أن الحملة رصدت التزام 430 محلا تجاريا و86 مقهى وكافتيريا بقرار الغلق، وتم ضبط 9 محلات تجارية مخالفة للقرار.



على صعيد متصل ، يواصل رؤساء مراكز ومدن البياضية والزينية والطود والقرنة وإسنا وأرمنت التابعة لمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن وغرفة عمليات المحافظة ، شن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق كل مدينة لمتابعة تنفيذ قرار الغلق خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات ووقف إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين بنطاق المحافظة.



وفي محافظ الغربية ، أكد المحافظ طارق رحمي أن غرفة عمليات المحافظة تعمل علي مدار الساعة لمتابعة التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهةً فيروس كورونا حرصا علي سلامة المواطنين ، موضحا أنه تم تكليف روساء الأحياء والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والصحة بالمتابعة المستمرة.



وأضاف المحافظ أن حملات المتابعة في المحلة الكبرى أسفرت عن غلق 117 سنتر تعليميا ومركز ألعاب رياضية، وتحرير 60 محضر شهادة صحية لأصحاب المطاعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية ، و40 محضر نظافة ، و18 محضر تموين ، و25 محضر إعدام أصناف غير صالحة ، وتحرير محاضر الى 4 قاعات أفراح لم تلتزم بقرار الغلق ، والتحفظ علي 375 شيشة.