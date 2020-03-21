أهاب رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي بجموع المواطنين بالالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة نظرًا لما يُعاني منه العالم في هذه الآونة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وانطلاقًا من قول الله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وقوله صلى الله عليه وسلم «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

وأيد «القصبي» في بيان له مساء السبت، بالقرارات التي اتخذتها المؤسسات الدينية الثلاث «الأزهر، والإفتاء، والأوقاف»، بشأن إلغاء التجمعات في المناسبات، والموالد، ودور؛ العبادة للحفاظ على النفس الإنسانية.

وأكد أنه يتواصل دائمًا مع المؤسسات الدينية، وفي تواصل شبه مستمر مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهناك توافق فى الرؤى حول القرارات التي اتخذت للحفاظ على المواطنين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وناشد جموع الصوفيين بالالتزام بقرارات المشيخة العامة للطرق الصوفية، والتي خرج منها بيان سابق بإلغاء الاحتفالات والموالد؛ للحفاظ على المواطنين من باب الوقاية خير من العلاج، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ«فيروس كورونا المستجد».

وسأل الله أن يلطف بالأمة وسائر بلاد العالمين فيما جرت به المقادير، ويحفظها من كل مكروه وسوء ويدفع عنها وعن البلاد والعباد كل وباء وبلاء، متابعًا: «ما علمنا منه ومالم نعلم وما هو به تعالى أعلم».