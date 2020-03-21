ولاية ألمانية تعتزم فتح مستشفياتها للحالات الحرجة من مصابي كورونا في فرنسا

تعتزم ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، فتح مستشفياتها أمام الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وذكرت صحيفة "شفيبشه تسايتونج" الألمانية الصادرة، اليوم السبت، استنادا إلى خطاب من وزارة الصحة المحلية في الولاية للمستشفيات في منطقة زودفستن، أن الوزارة طلبت من المستشفيات في المنطقة المتاخمة للحدود الفرنسية الإبلاغ عن أسِرَّة شاغرة مزودة بأجهزة تنفس.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات للصحيفة: "الأمر يدور حول أشخاص سيموتون حال عدم توفر أجهزة تنفس لهم خلال الأيام المقبلة".

وبحسب البيانات، يتوفر في منطقة زودفيستن حاليا أسِرَّة تنفس يُقدر عددها بنحو 2300 سرير، 80% منها مشغول حاليا، بينما يقل عدد حالات الإصابة بكورونا المستغلة لهذه الأسرة عن 20 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا يتسبب في المرض الرئوي "كوفيد-19"، ورغم أن معظم المصابين تظهر عليهم أعراض خفيفية، فإن الحالات الحرجة تحتاج إلى العلاج في المستشفى ووضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتتضرر منطقة جنوب الإلزاس الفرنسية، المتاخمة لولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بشدة من تفشي وباء كورونا، حيث أصبحت كافة وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات هناك مشغولة بالكامل، بحسب بيانات السلطات المحلية.

وذكرت السلطات منتصف الأسبوع الماضي، أن المستشفيات في هذه المنطقة ينقصها أسِرَّة مزودة بأجهزة تنفس ومواد طبية وأطقم طبية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الأفراد الذين يصابون بالفيروس.