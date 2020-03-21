قال الدكتور إبراهيم أبو الخير، مسؤول العزل الصحي لمصابي كورونا بدمياط، إن أعداد الحالات المشتبه في إصابتها يتزايد يوميًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «48 ساعة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الجمعة، أن تحليل الـPCR هو الفاصل في تحديد إيجابية الإصابة، مشيرًا إلى صدور نتيجة العينات خلال مدة انتظار تتراوح من 24 ساعة وتصل إلى 48 بحد أقصى.

ونوّه إلى أن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة، هي الجهة الوحيدة المنوط بها فحص العينات.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بعد نتيجة التحليل، أوضح أن الحالات المصابة تخضع للحجر الصحي خارج دمياط، بينما نظيرتها السلبية تخرج لممارسة حياتها الطبيعية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز «مستشفى 107»، بمدينة رأس البر؛ والتي تحتوي على 17 سريرًا، منهم 5 أسِرّة للعناية المركزة، مضيفًا أنه لم يأت قرار من وزارة الصحة بفتحها حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة مواطن عائد من إيطاليا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 285 حالة، والوفيات إلى 8 حالات.

وقالت الوزارة في بيانها، الجمعة، إن الحالات الجديدة تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن الوفاة الجديدة لمواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.