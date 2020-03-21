«فولكسفاجن» تعلق عمليات الإنتاج في المكسيك والأرجنتين

بسبب أزمة وباء كورونا المستجد، علقت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات عمليات الإنتاج الخاصة بها في الأرجنتين والمكسيك.

وأعلنت الشركة، مساء أمس الجمعة، أنها ستوقف الإنتاج في مصنعيها بالأرجنتين، والذي يقع في مدينة جنرال باتشيكو بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، وفي قرطبة، حتى 31 مارس الجاري.

وجاء في بيان الشركة أنها ستعلق أيضا إنتاجها في مصنعيها بالمسكيك - في بويبلا وجواناخواتو- اعتبارا من 30 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن بعض المراكز الإدارية التابعة لها ستعمل من المنزل.

وأوضحت "فولكسفاجن" في المكسيك، أنها وضعت ثلاثة عوامل في اعتبارها عند اتخاذ القرار بتعليق الإنتاج، وهي: صحة موظفيها والسكان، وتراجع الطلب على السيارات، ونقص قطع الغيار.

يذكر أن 40 موظفا في الشركة اضطروا لعزل أنفسهم وعائلاتهم بعدما زار أحد الموردين من ألمانيا مصنعي "فولكسفاجن" في المكسيك وتبين بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي الأرجنتين، جاء قرار الشركة بتعليق الإنتاج عقب فرض الحكومة الأرجنتينية حظرا موسعا على التجول ليلة الخميس/الجمعة.

ويُحظر على المواطنين هناك حاليا مغادرة منازلهم حتى نهاية هذا الشهر، ويسمح فقط بالنزول إلى الشوارع لشراء المواد الغذائية من المتاجر المجاورة أو شراء أدوية من الصيدليات.

ويستثنى من حظر التجول فئات مهنية معينة، مثل الأطباء ورجال الشرطة والعاملين في قطاع المواد الغذائية والصيدلة والمواد البترولية.