سلطنة عمان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 52 حالة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت - أن حالتين من الـ4 التي تم تسجيلها اليوم مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، إلى جانب حالتين مرتبطتين بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.مشيرة إلى أن 13 حالة من مجموع الإصابات المسجلة تماثلت للشفاء.



وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة، كما أهابت بالمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، والسفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.