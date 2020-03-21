وفاة رئيس ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

توفي لورنزو سانز، رئيس ريال مدريد السابق عن عمر ناهز الـ76 عامًا بسبب فيروس كورونا المستجد.

صحيفة «ماركا» الإسبانية، كانت قد كشفت قبل أيام قليلة عن خطورة الحالة الصحية لسانز بعد إصابته بكورونا، وأنه تم احتجازه بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الإسبانية، قبل أن يتوفى مساء اليوم السبت.

يذكر أن الراحل سانز كان رئيسا لريال مدريد قبل فلورينتينو بيريز، وبالتحديد في الفترة من عام 1995 حتى 2000.

وحقق ريال مدريد في الفترة التي تولى بها سانز رئاسة الملكي، العديد من الألقاب، على رأسهم لقبي دوري أبطال أوروبا عام 1998 و2000.