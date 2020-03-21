الجيش الليبي يرحب بوقف القتال لأغراض إنسانية لمواجهة كورونا

رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة لحفتر، اليوم السبت، بالدعوة الصادرة بخصوص وقف القتال لأغراض إنسانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت القيادة العامة في بيان لها "أن القيادة العامة أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروقات المتكررة و عدم الالتزام بها من قبل الميليشيات والمرتزقة الذين لا يحترمون المعاهدات والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان: "تؤكد القيادة العامة، بأنها كانت ولا تزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي".

وأكدت قوات الجيش الوطني، في البيان التزامها بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل، في ظل هذه الظروف الصعبة جراء انتشار وباء كورونا.