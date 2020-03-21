اكتشاف أطلال مساكن يعود تاريخها إلى 5500 عام شمالي الصين



اكتشف علماء آثار صينيون أطلال 7 منازل في هيكل خماسي يعود تاريخها إلى حوالي 5500 عام، وذلك في مقاطعة شانشي شمالي الصين، ما يوفر أدلة جديدة على أصل مساكن الكهوف.



وقال تشانغ قوانغ هوي المسؤول بمعهد الأبحاث الأثرية بالمقاطعة - في تصريح اليوم السبت - إنه تم اكتشاف الأطلال في قرية دقانغ التابعة لمدينة لويليانغ، وإن أكبر أساس بين هذه الأطلال يغطي مساحة تزيد عن 130 مترا مربعا.



وأضاف أن أساسات المساكن الخماسية كانت شائعة قبل حوالي 5500 عام، وتم اكتشافها بشكل رئيسي في مقاطعات خنان و شانشي وشنشي.. متابعا أن أكبر الأساسات كان محفوظا بشكل جيد نسبيا، ويتكون من بوابة وحفرة نار ومساحة معيشة وجدران وأجزاء أخرى، فيما تم كذلك اكتشاف عدة قطع من الفخار.



ولفت المسؤول بمعهد الأبحاث الأثرية إلى أن الدراسات تشير إلى أن أساسات المساكن المكتشفة تعود إلى ثقافة يانغشاو، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 سنة، وتعتبر جزءا مهما من الحضارة الصينية.