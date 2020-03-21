تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا «COVID-19» في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء اليوم السبت.

وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا، في بيان، بـ «تسجيل 53 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا في 18 منطقة داخل روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية»، مشيرًا إلى أن الحصيلة العامة للمصابين بالمرض في البلاد ارتفعت بالتالي إلى 306 حالة بعد أن كانت على مستوى 253.

وأوضح المركز أن 6 حالات جديدة من أصل 53 سجلت في العاصمة موسكو و17 في مقاطعة موسكو.

وأضاف المركز أن 4 اشخاص كانوا مصابين بالفيروس، خرجوا من المستشفيات خلال الفترة ذاتها بعد التأكد من تعافيهم، وذكر أن هذا العدد بلغ بشكل عام 16 شخصا، بينهم 13 مواطنا روسيا و2 صينيان و1 إيطالي.

وتجاوزت الحصيلة العالمية للإصابات بفيروس «كورونا» حول العالم أكثر من 270 ألف شخص، فيما وصل عدد الوفيات إلى 11 ألفًا.