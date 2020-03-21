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كشف ديفيد لينش الصحفي بجريدة إيفنج ستاندرد الإنجليزية، أن تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألماني، يفضل الانتقال إلى صفوف ليفربول عن برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ديفيد لينش الصحفي بالجريدة : "وفقًا لمعلوماتي، سيعطي تيمو فيرنر الأفضلية لليفربول لمستقبله وستكون الإشارات جيدة خلف الكواليس حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية".

وأضاف لينش أن فيرنر رسم مستقبله بالفعل وهو التواجد داخل جدران ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

ويعتبر تيمو فيرنر واحدًا من أفضل المهاجمين في جيله، ووضعه على برشلونة على لائحة تعاقداته كخليفة للمهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع مهاجم لايبزيج تيمو فيرنر، وسط صراع قوي مع مانشستر يونايتد وليفربول وميلان وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونيخ للحصول على خدماته في الميركاتو المقبل.