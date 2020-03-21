كورونا يمنع المواطن البريطانى من إهداء الورود لوالدته فى عيدها

أعرب بعض بائعى الورد فى المملكة المتحدة عن خوفهم من نقص المبيعات فى عيد الأم الذى يعتبر موسما سنويا يجنون منه الأرباح.

وقالت شيرين جرين، صاحبة شركة جرينز أوف هايجيت للزهور فى شمال لندن، إن الفترة الحالية مخيفة للغاية بالنسبة للباعة الصغار فى مجال الورود.

وأضافت أنه تم إغلاق أسواق الزهور والمزادات فى هولندا بسبب انتشار فيروس كورونا وبذلك يكون مصدر باعة الورود فى بريطانيا مهددا لأن هولندا تزود المملكة المتحدة بأغلبية كمية الزهور.

وأكدت «جرين»، أن مبيعات الورود تراجعت بالكامل سواء فى المحالى الكبرى أو عند الباعة الصغار فلا أحد يشترى زهورا وهذا ما حدث أيضا خلال احتفالات عيد الأم؛ موضحة أن الجميع خائف من مغادرة المنزل ولا أحد يشعر بفرحة للاحتفال ــ وفقا لموقع «Wigan today».

وأشارت إلى أن أغلب الزهور الأسبوع الماضى تحولت إلى نفايات بسبب توقف أسواق البيع وهذا تسبب فى خسائر فادحة للجميع، مؤكدة أن شركتها صغيرة للغاية ولا تتحمل الخسائر خاصة وأنها تساهم بالأرباح مع زوجها فى متطلبات المنزل.

وقالت إن زوجها يمتلك متجر صغير للخضار سيكون هو الأمل فى الفترة الحالية لمساندتهم على متطلبات المعيشة إلى أن تنتهى أزمة الفيروس التاجى وتعود أسواق الورود إلى الازدهار.

ولم يختلف حال البيع عند سوزى ليو، التى تعمل بائعة زهور مستقلة فى جلاسكو ــ ثالث أكبر مدن المملكة المتحدة، حيث إنها كان لديها أمل لجنى أرباح جيدة فى عيد الأم ولكن يبدو أن فيروس كورونا لن يساعدها فى ذلك.

وأكدت سوزى أنها لم تبيع زهورا كثيرة منذ أسبوع، وأنها تشعر بمزيد من الخوف لأن الوضع الصحى حول العالم مازال مهددا، موضحة أن الطلبات التى أصبحت تتلقاها منذ انتشار الفيروس فى البلاد اقتصرت على الهواتف والبريد الإلكترونى لأن العديد لا يرغب فى مغادرة المنزل وتعريض حياته وحياة عائلته للخطر.

وأشارت إلى أن عملية توصيل الزهور تتم بحرص شديد منعا لانتشار العدوى ولا يحدث سوى قرع الجرس باستخدام قفاز طبى وترك الأزهار على الأرض والابتعاد عن الباب والأموال أغلبها يحول إلكترونيا.