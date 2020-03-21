قطر تغلق الحدائق والشواطئ العامة حتى إشعار آخر

قررت وزارة البلدية والبيئة القطرية إغلاق كل من الحدائق والشواطئ العامة وذلك حتى إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها قطر للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

كما قررت وزارة البلدية والبيئة، في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم السبت، إنهاء موسم التخييم لهذه السنة ابتداء من يوم غد الموافق 22/3/2020؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين، على أن يتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 11 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 287 ألف إصابة.