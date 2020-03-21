 كوريا الجنوبية: مرافق إيواء مؤقتة للوافدين من أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: مرافق إيواء مؤقتة للوافدين من أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد
فيروس كورونا الجديد
أ ش أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 10:05 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 10:05 ص

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم السبت، اعتزامها تشغيل مرافق مؤقتة لإيواء ألف من الوافدين من أوروبا اعتبارا من يوم غد الأحد في إطار جهودها المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بأن هذه الجهود جاءت في ضوء زيادة حالات الإصابة القادمة من الخارج.

وقررت الحكومة الكورية الجنوبية أيضا تشديد إجراءات الحجر الصحي لجميع الوافدين من أوروبا في ضوء الزيادة الحادة في عدد المصابين بالمرض في الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وبموجب قرار الحكومة، يجب على جميع الوافدين من أوروبا أن يخضعوا لاختبارات التشخيص، وسيقيم المواطنون والأجانب الذين لا تظهر عليهم أعراض ذات صلة بفيروس كورونا المستجد عند وصولهم إلى البلاد من أوروبا، في المرافق المؤقتة لمدة 24 ساعة.

وحسب نتائج الاختبار، سيتم نقلهم إلى مراكز العلاج أو سيخضعون للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

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