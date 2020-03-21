محافظ مطروح: تكثيف الإجراءات الاحترازية وغلق جميع المساجد لمواجهة كورونا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود مجالس مدن المحافظة والقطاعات المختلفة في تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنفيذ قرار غلق المساجد.

من جانبه استكمل مجلس مدينة سيوة برئاسة اللواء وفائي الحصيوى تنفيذ خطة تطهير المنشآت والمباني العامة والحكومية والمساجد بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة، حيث تم اليوم السبت رش وتطهير 13 مبنى ومسجد بقرية أغورمي، وتشمل على ( محمية سيوة - جهاز التعمير- مسجد عباد الرحمن- مدرسة أغورمي الابتدائية- مدرسة اغورمي الإعدادية- الوحدة الصحية - الوحدة المحلية - مدرسة الزيدان - إدارة تفتيش المياه الجوفية - الضرائب العقارية - مركز شباب أغورمي).

كما تم تطهير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع استكمال باقي المباني، والمنشآت الحكومية والإدارات، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا التي توضح التعريف بالفيروس وأعراض الإصابة وكيفية الوقاية منه، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة سيوة والإدارة الصحية والطب الوقائي، وإدارة الأوقاف، والإدارة التعليمية بسيوة باستخدام سيارات، وعمال مجلس مدينة سيوة.

وفي السياق ذاته قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير مديرية أوقاف مطروح، إنه تنفيذًا للقرار الوزاري القاضي بمنع الصلاة في المساجد والزوايا جميعًا حكومية وأهلية، تقرر تحويل الأئمة إلى مفتشين على المساجد والزوايا المجاورة ويرفع تقرير للإدارة بشكل دوري كذا العمال الزائدين، على أن يتم إعادة توزيع العمالة.

كما يعاد تشكيل غرفة عمليات بقيادة وكيل الوزارة، وقيادات المديرية منعقدة سائر اليوم السبت، وعلى كل إدارة عمل غرفة فرعية لا يسمح بالتقصير أو التهاون مع الحرص على دورية التواصل.