قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن السكك الحديدية بدأت في تعاملها مع أزمة كورونا بتشكيل لجنة على مستوى عالي برئاسته، تتكون من كل القطاعات والإدارات.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «التليفزيون المصري»، صباح اليوم السبت: «نتعامل يوميًا مع مليون راكب و47 ألف عامل وموظف في السكك الحديدية»، ذاكرًا أن الهيئة بدأت في عمل حملات توعوية، ووضع منشورات للجمهور، بالإضافة إلى دمج ساعة تتناول فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، في الدورات التدريبية للعاملين.

ولفت إلى توزيع كمامات ومطهرات على كل موظفي شبابيك حجز التذاكر، وكل من له تواصل مباشر مع الجمهور، موضحًا أن 3500 عربة وجرار يتم تطهيرهم يوميًا.

وتابع: «متواجدون في وسط الناس، مش خايفين، وبنعمل اللي علينا»، مؤكدًا أنه «يُعقم كل شيء من الممكن أن يلمسه الراكب»، عن طريق تطهير العربات قبل وبعد وأثناء الرحلة بعد غسلها.

وأكد أن تخفيض عدد القطارات وتقليل عدد الركاب، لن يحل الأزمة، لأن المشغولية ستزيد على القطارات المتاحة، وبالتالي ازدحامها، مناشدًا المواطنين عدم ركوب المواصلات إلا للضرورة، والجلوس في المنزل.