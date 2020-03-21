شركة نفط بولندية تبدأ إنتاج مطهرات اليدين لسد العجز بسبب كورونا



أعلنت شركة "PKN Orlen"، أكبر شركات تكرير النفط في بولندا، البدء في إنتاج مطهرات يدوية لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين على المنتج في ظلال استمرار انتشار فيروس كورونا.



وقال دانييل أوباجتك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا الأسبوع سيشهد إنتاج نصف ميلون لتر من المطهرات الخاصة باليدين والأسطح وفي حالة استمرار الأزمة ستزيد الشركة الإنتاج إلى أن يصل لمليون لتر.



وأضاف أن الشركة انتهت من مرحلة الاختبارات وستطلق الإنتاج على الفور لتغطية الأسواق بالمطهرات التي أصبحت تعاني من أزمة منذ ظهور كورونا في البلاد- وفقًا لموقع " Polandin".



وأكد "أوباجتك" أن الشركة ستركز إنتاجها على الوقود ولكن ستسخر جزءًا منه لسوق البتروكيماويات المرتبط بالعديد من المنتجات الكيميائية التي تستخدمها الأسرة في عمليات التنظيف والتطهير لسد العجز الذي شهدته الأسواق مؤخرًا.



وأوضح أن "Orlen في الوقت الحالي تعيد ترتيب خطوط الإنتاج لأن المطهرات اليدوية منتجات لم تخرج من الشركة سابقًا".



وأشار إلى أن الجميع في الشركة يبذل جهدًا لا يصدق، حيث أن الاختبارات تستغرق شهورًا ولكن تضافرت الجهود لعمل ذلك في 12 يوميًا فقط وهذا نابع من رغبة جميع العاملين في التصدي للفيروس التاجي.



ولفت إلى أن الدولة مساهمة رئيسية في الشركة ولذلك سيتم عمل كل شئ وفقًا لمعايير عالية الجودة للحفاظ على سلامة الجميع ومساعدتهم على حماية أنفسهم.



وأوضح أن إنتاج الشركة للمطهرات عبارة عن رسالة غير مباشرة من الدولة لطمأنة المواطنين وتأكيدها بأنها تسعى لحمايتهم بكافة الطرق الممكنة، مؤكدًا بأن Orlen ستوفر كميات من المطهرات ترضى الأسواق البولندية.