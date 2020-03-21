الشناوي: من يتهمني بالهروب من المباريات الكبيرة «لا يفهم في الكرة»

رد أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، على من يتهمه بالهروب من المباريات الكبيرة، قائلا إن من يردد ذلك لا يفهم في كرة القدم.

صرح الشناوي خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورت": "ليس كل الأشخاص يفهمون في كرة القدم، عندما يتحدث البعض عن أنني أتهرب من المشاركة في المباريات الكبيرة، فهم لا يعرفون شيئا".

وأضاف "كيف أهرب، وأسأل هؤلاء من نجح في مساعدة الزمالك على التأهل في العديد من أدوار بطولة دوري أبطال إفريقيا والوصول لقبل نهائي الكونفدرالية، من كان يحرس مرمى المنتخب الوطني أمام نيجيريا في ظل الظروف الصعبة والمباريات الكبيرة".

وأضاف: "شاركت مع الزمالك في إفريقيا تحت ضغوط كبيرة، وفي ظل ظروف صعبة وفي حضور جماهير الخصم".

وتابع: "كما حققت الفوز على الأهلي 3 مرات والزمالك مرة، أين الخوف أين الرهبة من المباريات الكبيرة؟، شاركت في العديد من المباريات المهمة والحاسمة ولم أهرب من المشاركة كما يقول البعض".

وأشار الحارس الدولي "هناك أكثر من شخص يرددون مقولة أنني أحتاج لطبيب نفسي، من أجل تأهيلي للمباريات الكبيرة، هذا الشئ ليس صحيحا بالمرة، أشارك في العديد من المباريات الكبيرة وأقدم أفضل أداء".