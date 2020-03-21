ترامب يعلن اقتراب التوصل لاتفاق بشأن حزمة مساعدات للاقتصاد بتريليوني دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان موجز أن مجلس الشيوخ الأمريكي يتفاوض بشأن حزمة مساعدات يمكن أن تعزز الاقتصاد بمقدار تريليوني دولار وأن الاتفاق ربما يكون قريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال نائب الرئيس مايك بنس، خلال نفس البيان الموجز، إنه تم إحراز تقدم بشأن التوصل لإجراء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وأضاف: "نعمل على تمرير هذا التشريع بعد غد الاثنين في مجلسي النواب والشيوخ".

وذكر بنس أنه وزوجته سيخضعان لفحص فيروس كورونا في وقت لاحق اليوم السبت بعد أن أصيب مساعد في مكتبه بالفيروس. وقال بنس إن الموظف كان يعاني من أعراض خفيفة تشبه أعراض البرد لمدة يوم ونصف ولم يزر البيت الأبيض منذ يوم الاثنين الماضي.