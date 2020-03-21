 احتفالا بعيد الأم.. محمد رمضان يطرح كليب «أمي ملكة» مع والدته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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احتفالا بعيد الأم.. محمد رمضان يطرح كليب «أمي ملكة» مع والدته

محمد عباس
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 2:19 ص

طرح الفنان محمد رمضان كليب جديد بمناسبة عيد الأم باسم «أمي ملكة»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات البلدوزر، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع إسلام شيبسي.

ويظهر في الكليب محمد رمضان بصحبة والدته ويهديها الأغنية، كما يجمع الكليب صور لعديد من الأشخاص مع أمهاتهم.

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة باسم «إعصار تسونامي»، اليوم الجمعة، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا، وتوزيع الديزل، وألحان المدفعجية.

يذكر أن محمد رمضان، طرح قبل أسبوع أغنية جديدة باسم «إعصار تسونامي»، اليوم الجمعة، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام شيندي وإسلام كنكا، وتوزيع الديزل، وألحان المدفعجية.

 


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