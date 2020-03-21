أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إغلاق 74 مركزا للدروس الخصوصية و39 حضانة أطفال، وضبط 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.

وقال على يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم ضبط 384 من المضبوطات المختلفة الأنواع من المقاهي والمحال التجارية، خلال حملة مكبرة لحظر استعمال الشيشة، ومراقبة المقاهي العامة والكافيتريات، مشيرا إلى أنه في حالة تكرار المخالفة سيتم غلقها وقطع المرافق عنها.

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم منع إقامة سوق "صدام" كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم تعقيم وتطهير ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية بدائرة مركز البلينا تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الشيش من المقاهي والكافيتريات في المدينة، بالإضافة إلى غلق 9 حضانات و12 مركزا للدروس الخصوصية بدائرة المركز.

وأشار محمد إمبابي رئيس مركز سوهاج، إلى مصادرة 25 شيشة، و4 مواقد، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية في حملة مكبرة شملت (قرية أولاد نصير، ونجع النجار إدفا، والغوانم الدير البحري أولاد عزاز، والكوامل، وتونس، والهجارسة، وأولاد غريب، ونجوع القنابرة، ونجع عبدالله، ونجع سعودي).

وفي مركز ومدينة دار السلام، لفت لطفي محمد علي رئيس المركز، إلى تعقيم ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة، مشيرا إلى القيام بحملة مكبرة على المقاهي والكافيهات شملت قريتي الكشح والبلابيش، حيث تم ضبط 35 شيشة خلال الحملة، كما تم القيام بحملة مكبرة على الحضانات والمراكز التعليمية.

وذكر عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم شن حملات مكبرة استهدفت (شارع المزدلفة، وموقف طما وطهطا، ومدينة ناصر)، أسفرت عن مصادرة 170 شيشة، و10 كنبات، و25 كرسيا بلاستيكا، مشيرا إلى استهداف منطقة الأرقم والحميات ومدينة ناصر بحملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، حيث تم إغلاق 13 مركزا.

ولفت عبدالمنعم علي عبدالقوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة، إلى قيام قسم البيئة بالوحدة بتعقيم الدواوين الحكومية، كما تم استهداف جميع المساجد بالمدينة والبنوك، وشوارع والمحلات وموقف السيارات، مشيرا إلى أنه تم منع سوق الخميس بقرية الجلاوية.

وفي مركز ومدينة جهينة، قال ممدوح عباس رئيس المركز، إنه تم القيام بحملات مكثفة لحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات بقري (الطليحات، ونزة المحزمين، ونزة الدقيشية، ونزة البحرية، ونزة الهيش، ونزة الحاجر، والحرافشة، وجهينة الشرقية)، ومصادرة جميع الشيش الموجودة بالمقاهي، لافتا إلى تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مراكز الدروس الخصوصية والحضانات الخاصة بالمدينة، أسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، و4 حضانات خاصة.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، أنه تم غلق 5 حضانات بنطاق الحي ضمن حملات الحي لمتابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم المرور على المقاهي بنطاق الحي لحظر استعمال الشيشة.

وفي مركز ومدينة طما، لفت عدلي أبو عقيل رئيس المركز، إلى القيام بحملة مرور على المقاهي والكافيهات، كما تم المرور على تجمعات المواشي في الشوارع والأماكن الضيقة، وعلى ترعة الصرف المغطاة بمشطا، والتنبيه على أصحابها بعدم خروج المواشي من الأماكن المخصصة لها، وتم المرور على 14 مركزا للدروس الخصوصية وإغلاقها، كما تم المرور على جميع الحضانات ووجد أنهم مغلقين وتم المرور على المقاهي ورفع الشيش.

وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، عن إغلاق مركز للدروس الخصوصة، و13 حضانة أطفال ورياض أطفال بالمدينة وقرى (الجزازرة، وباصونة، الحريدية).

وفي مركز ومدينة طهطا، أوضح علي رفاعي رئيس المركز، أنه تم تفقد ومتابعة 19 مركزا للدروس الخصوصية، و8 حضانات أطفال، والعديد من المقاهي والكافيهات بمختلف أنحاء المدينة، مشيرا إلى غلق 11 مركزا للدروس الخصوصية بالمدينة.

وقال حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، إنه تم ضبط ومصادرة 30 شيشة بالمركز، كما تم المرور على عدد كبير من المقاهي بنواحي المدينة وقرى (الديابات والحواويش والعيساوية شرق)، وتلاحظ التزام أغلب المقاهي بالتعليمات، وتم ضبط 20 شيشة بالحواويش.