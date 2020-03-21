مركز إغاثة سعودي يقيم الاحتياجات الصحية لليمن لمواجهة فيروس كورونا

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بحث ممثلو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة والسكان اليمني ناصر باعوم، وممثل اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وممثل منظمة الصحة العالمية في الخليج إمكانية توفير المركز الاحتياجات الصحية اللازمة لليمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الوقائية لمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجهيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمركز الملك سلمان للإغاثة بتقييم الوضع الصحي داخل اليمن وتوفير الاحتياجات الضرورية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في اليمن.

من جانبه، أعرب باعوم عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمها السخي والمستمر للحكومة اليمنية، مثمنا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف المجالات الإغاثية والتنموية.