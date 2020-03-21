ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 153 حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية اليوم السبت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لما أعلنته الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي بقطاع الصحة في الإمارات، في مؤتمر صحفي اليوم، فإن العدد الإجمالي للإصابات يرتفع بذلك إلى 153 إصابة .

وأشارت إلى شفاء 38 حالة حتى الآن، مطالبة جميع من قدموا من الخارج الالتزام بحجر منزلي لمدة أسبوعين.

وشددت على ضرورة الالتزام بحجر لمدة أسبوعين حتى لو كانت نتيجة الفحص سلبية، مؤكدة أن هناك مخالفة قانونية لمن يخالف الحجر المنزلي.

وأعلنت أنه تم إعداد مدينة الإمارات الإنسانية كمكان نموذجي للحجر الصحي وستُستخدم إن دعت الحاجة.