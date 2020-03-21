وزير الري: الجانب الإثيوبي عنده مشكلة وعاوز يعمل اللي على مزاجه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الجانب الإثيوبي لا يريد التوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، معقبًا: «الجانب الإثيوبي عنده مشكلة وعاوز يعمل اللي في مزاجه»، بحسب تعبيره.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال لقاء لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء السبت، أنها ليست المرة الأولى التي تصنع فيها إثيوبيا أزمة مع دول الجوار، مشيرًا إلى أنها صنعت أزمة مع كينيا عبر بناء ثلاث سدود وتجفيف بحيرة لها دون اتفاق.

وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي بعدم التوقيع على الاتفاق الأمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة يعكس نوعًا من الخوف وعدم الثقة أو النية للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا على أن مصر أثبتت حسن النية في أكثر من موقف.

وتابع وزير الري: «لديه مشاكل داخلية ويريد إخفائها بتصريحات مستفزة، ويداري على المشاكل بالتصريحات»، ذاكرًا أن الولايات المتحدة والبنك الدولي رأوا التعنت والمماطلة والهروب من إثيوبيا.