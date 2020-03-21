نجم برشلونة السابق: ربما يمكنني العودة في المستقبل

انتقد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب برشلونة السابق، وزينيت سان بطرسبرج الروسي الحالي، طريقة تعامل مدربه السابق في الفريق الإسباني إرنستو فالفيردي، مؤكدًا أنه لم يكن يفسر له سبب عدم مشاركته مع الفريق.

وقال مالكوم في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «كانت الأمور صعبة هناك، وكنت أعمل دائمًا للحصول على دقائق، مع فالفيردي كنت أسير بشكل مميز للغاية، هو مدرب وشخص جيد، وكان لديه موقف صعب جدًا في الاختيارات، لأن الفريق كان كاملا».

وأضاف النجم البرازيلي: «فالفيردي لم يعطني أي تفسيرات لعدم الاعتماد عليّ، لكن هذا لم يزعجني، لأننا محترفون ونعمل بهذه الطريقة، ولم أتوقف أبدًا عن العمل، وحين منحني الدقائق لعبت بشكل جيد وساعدت الفريق».

وتابع لاعب برشلونة السابق: «ربما يمكنني العودة لبرشلونة في المستقبل، لكنني الآن أفكر في فريقي زينيت، وحين تقدموا لي بالعرض لم أفكر كثيرًا، لأنه فريق يلعب في البطولات الأوروبية، وأريد الفوز بكل شيء هنا، كل يوم أتذكر فترتي في برشلونة، والهدفين اللذين سجلتهما ضد ريال مدريد، وأمام إنتر ميلان بدوري الأبطال، فهما أفضل ذكرياتي».

وكان مالكوم قد رحل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد موسم واحد فقط مع برشلونة.