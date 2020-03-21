متحدثة أمريكية: سيتم تعيين لورا شياو قائمة بأعمال مدير وكالة مكافحة الإرهاب

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أعلنت متحدثة باسم وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أنه سيتم تعيين لورا شياو ، وهي مسؤلة محترفة في الاستخبارات الأمريكية، في منصب القائم بأعمال مدير المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ماورا بيرد المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية قولها اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يعلن ريتشارد جرينيل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بالإنابة بعد غد الاثنين عن تعيين لورا شياو فى منصب القائم بأعمال مدير المركز الوطنى لمكافحة الإرهاب .

وستكون لورا شياو أول امرأة تتولى هذا المنصب، ويعنى شغلها لهذا المنصب أنها ستصبح نائبة لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.