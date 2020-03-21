كولومبيا: إغلاق عام لمدة ثلاثة أسابيع بسبب كورونا



قررت كولومبيا فرض حالة من الإغلاق العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أسابيع، في إطار جهود الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وقال رئيس البلاد إيفان دوكي في خطاب إلى مواطنيه:"لدينا فرصة خلال الأسابيع المقبلة لإيقاف سرعة انتشار الفيروس، وهذا هو السبب، في إطار حالة الطوارئ، لفرض عزل وقائي جماعي على جميع سكان البلاد".



وأوضح دوكي أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، الرابع والعشرين من مارس الجاري، ليستمر حتى الثالث عشر من أبريل المقبل المقبل.



ولم يوضح الرئيس ما إذا كان سيتم استثناء أشخاص من هذا الإجراء، لكن سياسة مماثلة تم تطبيقها هذا الأسبوع في العاصمة بوجوتا استثنت الأطقم الطبية وسمحت لأفراد بالذهاب إلى محلات السوبرماركت والصيدليات.



وأغلقت كولومبيا حدودها ومطاراتها لتمنع الدخول إلى أراضيها حتى أمام مواطنيها، وأخضعت للحجر الصحي جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة في كولومبيا إلى 158 حالة حتى الآن، دون وفيات.



وخضع الرئيس دوكي نفسه لاختبار الكشف عن الفيروس مرتين وكانت النتيجة سلبية في كل مرة.