عاشور يدرس كافة الاحتمالات قبل إبلاغ الأهلي بقراره النهائي

يدرس حسام عاشور، قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي كافة الاحتمالات في الفترة الحالية خاصة بعد إخطاره رسميًا بعدم حاجة المدير الفني السويسري رينيه فايلر لخدماته في الموسم المقبل.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد أخطرت عاشور بعدم رغبة رينيه فايلر في استمراره مع الفريق، حيث عرضت عليه إقامة مباراة اعتزال والتكفل بكافة مصاريف سفره للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن الخيارات المطروحة أمامه معروفة ومحددة وهي إما الاعتزال نهاية الموسم مع الاستفادة من عرض النادي له بإقامة مباراة اعتزال كبيرة وكذلك العمل في قناة النادي ، وإما الانتقال إلى أحد الأندية واستكمال مشواره مع الساحرة المستديرة.

وكما أوضح المصدر أن فكرة انتقال حسام عاشور إلى الزمالك مستبعدة نظرا لكونه أحد قادة فريق الأهلي ولم يلعب في أي ناد من قبل سوى للأحمر.

ومن المنتظر أن يحسم عاشور قراره خلال الأسابيع المقبلة، على أن يخطر به إدارة النادي أو بالأحرى إبلاغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو.