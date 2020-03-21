الخطاب الديني سلاحا بيئيا أمام ظاهرة حرق الغابات المتعمدة في سومطرة الإندونيسية

يجلس الرجال القرويين الإندونيسيين بشكل معتاد بعد صلاة عشاء يوم الخميس؛ لسماع الدرس الذي يكون عادة عن تفسير سورة ياسين، ولكن ذات مساء خميس في ديسمبر قرر الإمام موستنج تغيير موضوع الدرس والحديث عن حرمة حرق الغابات لأغراض الزراعة، وهنا يظهر دور الوازع الديني في دعم القضايا البيئية بدولة إندونيسيا إحدى أهم البقاع الهامة عالميًا لما تحويه من مساحات غابات حيوية.

وبحسب قناة بى بى سى البريطانية تعمل الحكومة الإندونيسية والمنظمات البيئية على دعم علماء الدين الذين يتحدثون مع القرويين لإقناعهم بالتوقف عن الأنشطة المدمرة للبيئة في استراتيجية أظهرت نجاحًا واضحًا في ولاية سومطرة خاصة.

وتحوى سومطرة العديد من الغابات ذات التربة الحمضية الفقيرة؛ ليتمكن المزارعون من استغلال تلك الغابات فهم يخلعون الأشجار ومن ثم يحرقون التربة.

وعلميًا تلك الغابات بحالتها السليمة تقوم بامتصاص 0.3 جيجا طن من غاز ثانى أكسيد الكربون الموجود بالجو لتحتفظ به في التربة والمشكلة حينما يتم حرق تلك التربة يعود الغاز ثانية للهواء؛ لتكون عمليات حرق الغابات مسؤولة عن 5% من ثانى أكسيد الكربون المنطلق للجو بشكل سنوي.

وفي ذلك المساء أخبر مستندين، إمام المسجد بقرية تانجونج ماكمور إن الإسلام يحرم حرق الأراضي بما إن حرق التربة يؤدى لاحقًا لظاهرة حرائق الغابات التى تدمر الغابات والأراضي الزراعية والبيوت.

ويعمل مجلس العلماء الإندونيسي مع وكالة الحفاظ على غابات إندونيسيا والمركز الإسلامي بالجامعة الوطنية منذ عام 2018 على تدريب المئات من أئمة المساجد في نشر الوعي البيئي بولايتي سومطرة و كاليمانتان.

وتقدر كميات الكربون المتواجدة فى تربة الغابات الإندونيسية بنحو 28 ميجا طن ما يعادل 37% من كمية ثاني أكسيد الكربون المخزنة في غابات العالم.

وتملك إندونيسيا 15 مليون هكتارا من تلك الغابات ونصفها تم تحريقه ليستمر بإطلاق مخزون تربته من ثانى أكسيد الكربون.

ومنذ تأسيسها عام 2016 تهدف وكالة الحفاظ على الغابات الإندونيسية لإستعادة مليوني ونصف هكتار من الأراضي المحروقة بحلول عام 2019، ولكن بسبب قلة الموارد قلل نظير فؤاد مدير الوكالة، الهدف ليصبح 900 ألف هكتار فقط.

وتخضع الـ900 ألف هكتار الأخرى التي خرجت عن إطار المبادرة لسيطرة شركات زيت النخيل والأخشاب وهي تحت رقابة وزارة البيئة.

ويقول فؤاد إنه بنهاية العام تم إنجاز إستعادة 800 ألف هكتار تقريبا من الـ900 ألف المطلوبة وذلك بالتعاون مع أهالى 360 قرية فى سومطرة و كاليمانتان.

وتابع فؤاد، أن كل ذلك لم يكن يحدث بدون تدخل رجال الدين الذين كان لفتاويهم تأثيرًا كبيرًا على أهالي القرى الذين يغلب عليهم الوازع الديني.

ويقول الإمام مستندين، إن حرق الغابات لا يؤدي فقط لخسارة النبات بل لقتل كثير من الحيوانات وكلها مخلوقات الله، ومن المحرم قتلها كما من المحرم الاستفادة من نتيجة تلك الحرائق عبر استغلال أراضيها للزراعة.

وأوضحت دراسة لمركز الحفاظ على البيئة بجامعة كينت الأمريكية عام 2013، أن للفتاوى الدينية في الدول المسلمة دورا كبيرا بإقناع الناس بتبني القضايا البيئية.

وتقول جين ميكى، المشرفة على الدراسة، إن القناعات الدينية لدى الأفراد تأثيرًا كبيرًا على تصرفاتهم، ولحسن الحظ أن الدين الإسلامي يدعم القضايا البيئية.

ويقول هيو برابوو مدير مركز الموارد الطبيعية بمجلس العلماء الإندونيسي، إن المجلس أصدر منذ عام 2010، 6 فتاوى هامة عن البيئة أبرزها فتاوى الحفاظ على المياه وتحريم الصيد الجائر وآخرها تحريم حرق الغابات.

ويضيف برابوو، إن المجلس بادر ببناء أول مسجد بيئي على معايير لا تضر بأي شيء في البيئة ونجحت تلك المبادرة ليتم بعدها تسجيل 100 مسجد بيئي في إندونيسيا.

وفي قرية باداكيك بمقاطعة رايوو بسومطرة قرر إمام مسجد آخر يدعى نور عزمي من اتخاذ خطوة عملية لإيقاف المزارعين عن حرق التربة.

وبحسب أحد باحثي قضايا الغابات الإندونيسية يسمي منيرتي فالمزارعين لا يحبون حرق الغابات ولكن لا سبيل غيره لأن الحلول الأخرى هى باستخدام حفار لتنظيف التربة وذلك يكلف 1080 جنيه إسترليني، وإما أن يقوم المزارع بذلك بيده و باستخدام المبيدات الزراعية وهى متعبة وتكلف 98 جنيه إسترليني.

ويقول نور، إنه عوضًا عن تلك الطرق وبدلا من حرق الغابات الذي تسبب لكثير من الأطفال بالمرض فهناك طريقة لعمل سماد طبيعى من خليط الأناناس والجمبرى المخمر والزنجبيل والتيراسى "ثمرة إندونيسية" وتكلفته جنيه واحد لكل 5 هكتارات.

ويضيف نور إنه قام بالتجربة على مزروعاته من البطيخ والطماطم، وأثبتت نجاحًا باهرًا.

ويعمم نور، فكرته عبر المساجد والمدارس وتمكن من نشر الفكرة بين 30 من المزارعين نجحوا بتطبيقها.

وعندما وقعت الحرائق بغابات سومطرة عام 2019 لم تمس النيران 65% من أراضي القرى التى عملت معها منظمة حماية الغابات بمساعدة رجال الدين، وحتى الأراضى التى احترقت تمت السيطرة عليها، كما يقول نور "كنا سابقا نحتاج لشهر لإعادة الحياة غابة محترقة ولكن هذه المرة لم يستغرق الأمر أكثر من يومين لاستعادة السيطرة".