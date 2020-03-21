الجزائري محمد بن عيادة يكشف حقيقة انضمامه للزمالك

رد الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسطنطينة الجزائري، على أنباء انتقاله للزمالك والتي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بن عيادة في تصريحات نلقتها صحيفة «الشروق» الجزائرية :«نادي الزمالك لم يتصل بي أو يفاوضني بشكل شخصي حتى الآن».

وبالحديث عن ترحيبه بفكرة اللعب في الدوري المصري قال: «بمشئية الله، الزمالك فريق كبير ولكني ما زالت مرتبطا بعقد مع فريق قسنطينة ينتهي بعد 3 أشهر وسأدرس القرار المناسب مع وكيل أعمالي».

وكان فيصل عبيد، وكيل أعمال حسين بن عيادة قد أكد وجود اتصالات أولية من قبل نادي الزمالك مع اللاعب، مشيرًا إلى أن أمير مرتضى مدير الكرة بالزمالك لم يتحدث في الأمور المالية، ولم يتقدم الأبيض بأي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب فهو فقط أبدى اهتمامه.

وشارك بن عيادة خلال الموسم الحالي مع شباب قسنطينة في 21 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرى.