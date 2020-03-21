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أجرت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملة رش وتطهير 21 مجزر حكومي بنطاق مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش وتطهير بالوحدات البيطرية والمناطق المحيطة بها، ومباني المصالح الحكومية والمطافى ومراكز الشرطة والمرور والمساجد بمراكز (وادي النطرون - كوم حمادة - النوبارية - حوش عيسى).

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها اليومية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ووحدة مكافحة ناقلات الأمراض بعمل تطهير شامل لمعظم المنشآت الصحية والحيوية بعدة مراكز، حيث تم رش وتطهير مستشفى وادي النطرون والدلنجات، وتطهير المساجد بادكو، وعقد ندوة توعوية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.

من جانبها نفذت مديرية الزراعة بالبحيرة حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس والوحدات المحلية والمصالح الحكومية والشوارع، والأماكن الهامة بالمراكز من خلال معدات الرش بالإدارات الزراعية بإيتاي البارود وحوش عيسى، وكوم حمادة والرحمانية وكفر الدوار، وادكو والمحمودية وشبراخيت.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف جهود التوعية والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد، والتأكيد على النظافة العامة بجميع المباني الحكومية واستمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.