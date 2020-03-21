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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 60 حالة في تونس

أ ش أ
نشر فى : السبت 21 مارس 2020 - 2:44 م | آخر تحديث : السبت 21 مارس 2020 - 2:44 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، بعد صدور نتائج 126 تحليلا مخبريا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 60 حالة إصابة مؤكدة.

وذكرت مديرة المرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - أن الإصابات تتوزرع بين 41 حالة قادمة من الخارج و19 حالة محلية (عن طريق العدوى)، موزعة على 13 ولاية.

وأشارت إلى أنه تم إخضاع 11863 شخصا للعزل الصحي الذاتي، أتم منهم 4422 شخصا فترة العزل في حين ما زال 7441 شخصا تحت العزل الصحي الذاتي والمراقبة الصحية.

وأوضحت بن علية، أن الإصابات تتوزع بين الجنسين بنسب متساوية أي بواقع 50 بالمائة، وتترواح أعمار المرضى بالفيروس بين 3 أشهر إلى 83 عاما، مشيرة إلى أن 50 مصابا يحملون الجنسية التونسية، فيما يحمل العشرة مصابين الأخرين جنسيات أجنبية.

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