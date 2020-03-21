إصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا

أعلن إيه سي ميلان الإيطالي عن إصابة باولو مالديني أسطورة الفريق والمدير الرياضي الحالي وابنه دانيال مالديني بفيروس كورونا.

ونشر ميلان بيانًا رسميا يعلن فيه عن إصابة باولو مالديني وابنه بالفيروس، وجاء نصه على النحو التالي: "يؤكد إيه سي ميلان أن باولو مالديني، المدير الرياضي للنادي، كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا، وبدأ في إظهار أعراض الفيروس بنفسه".

وأضاف البيان: "تم خضوعه للاختبار الطبي أمس وكانت النتيجة إيجابية، كما كان الاختبار إيجابيًا على نجله دانييل، المهاجم في فريق شباب ميلان".

وأتم: "كلا من باولو ودانيال بخير وقد أنهيا بالفعل أسبوعين في المنزل دون الاتصال بالآخرين، سيبقون الآن في الحجر الصحي حتى الشفاء السريري، وفقًا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية".