يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور أمين المجلس محمد لطيف، ونواب ومساعدين وزير التعليم العالى، ورؤساء الجامعات الحكومية، لمناقشة وضع امتحانى الميد تيرم وآخر العام.

فى سياق متصل، أقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى اجتماع طارئ، أمس الأول، مجموعة من القرارات المهمة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبى من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التى حددها المجلس فى خطابه لمديرى المستشفيات التنفيذيين، وخفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70%.

وأشار المجلس إلى تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سريرا وإعدادها حال الاحتياج إليها، وتدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية، الرعاية المركزة، التخدير، الأمراض المتوطنة، للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد ضرورة خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف على مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية، والتأكد من صلاحية أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعى للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومى ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتوجه بالشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التى حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التى تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة، والتأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها، وعزل أقسام المستشفيات التى تتعامل مع مرضى نقص المناعة الغسيل الكلوى والأورام، مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبى.

وشدد على التأكد من وجود مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات تكفى لفترة ستة أشهر قادمة، والتطهير اليومى لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس، والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعى ومستشفيات وزارة الصحة والسكان فى كل محافظة.

وواصلت جامعة القاهرة، عمليات تعقيم موسعة للمدن الجامعية وعددها 5 مدن جامعية وهى مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الطلاب بمنطقة بين السرايات، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الشيخ زايد للطلاب؛ حيث يسكن بهذه المدن نحو 14 ألف طالب مغترب ووافد من مختلف المحافظات والدول.

ب